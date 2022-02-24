Коллективный иммунитет в Калининградской области не превышает 60 процентов

В настоящее время пандемия COVID-19 переходит в эндемию, то есть ковид никуда не денется, будут новые вспышки, но не такие разрушительные в связи с приобретением коллективного иммунитета населения. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» - Калининград» заявила главный санитарный врач области Елена Бабура. По ее мнению, новые волны коронавируса будут приходить 1-2 раза в год, напоминая эпидемические процессы, связанные с другими респираторными вирусами.

- Необходимость в вакцинации не исчезла, это по-прежнему наиболее эффективная мера профилактики – в первую очередь тяжелых проявлений заболевания коронавирусной инфекцией, - убеждена глава регионального Роспотребнадзора. - Нельзя забывать, что ковид гораздо опаснее и заразнее гриппа.

По оценке Елены Бабуры, сегодня коллективный иммунитет к коронавирусу в Калининградской области составляет не более 60%. Поэтому гражданам следует продолжать вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться.

- Если кто-то думает, что скоро все будет так, как было до пандемии, то он ошибается, - добавила Бабура. - Коронавирус останется с нами.