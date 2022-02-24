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Здоровье24 февраля 2022 9:36

556 пенсионеров и 311 детей: кто заразился коронавирусом в Калининградской области

Подробности сообщает оперштаб
Николай Литвинов
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За минувшие сутки в Калининградской области выявили 1914 новых случаев коронавируса. Как сообщает оперативный штаб, среди заболевших - 311 детей. Большинство (163) - школьники.

Среди взрослых больше всего пенсионеров (556), работающих (390) и безработных (348). Коронавирус выявили у 62 сотрудников торговли и общепита, у 42 работников образования, у 41 работника промпредприятий, у 38 работников транспорта (включая водителей), у 25 медработников и др.

У 1814 человек болезнь протекает в форме ОРВИ, у 24 началась пневмония.