Калининградка стала жертвой мнимого генерала

А ведь 35-летняя жительница Калининграда почти поверила, что наконец-то обретет счастье в личной жизни! Целый месяц женщина переписывалась в интернете с бравым военным в звании генерала. Апогеем онлайн-общения стало предложение высшего офицера вместе отдохнуть в одном из светлогорских санаториев Минобороны РФ. Для этого требовался сущий пустяк – деньги на приобретение путевок. Но как только 23 тысячи рублей были переведены на указанный собеседником счет, связь с генералом прервалась навечно.

Заподозрив неладное, калининградка отправилась в ОМВД России по Центральному району, чтобы рассказать об исчезнувшем кавалере. Сотрудники уголовного розыска подтвердили заявительнице, что под этой личиной скрывался уголовник - неоднократно судимый в прошлом 31-летний горожанин.

- Как выяснилось, задержанный не имеет никакого отношения к военному ведомству, а при знакомстве с потерпевшей использовал чужую фотографию, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

«А какой был мужчина!» (с)

Кроме того, выяснилось, что тот же самый аферист орудовал еще и на сайтах продаж. Видимо, обладая определенным даром убеждения, уговорил 43-летнего жителя Гурьевского района перечислить 5 тысяч рублей якобы в счет оплаты поставки 5 кубометров дров из ясеня. Затем дал объявление о продаже угля, которым заинтересовалась 49-летняя жительница того же района, переведшая авансом на карту «продавца» 9 тысяч рублей, но топлива так и не получившая. Третьим в этом списке стал 54-летний калининградец, который согласился заплатить вперед 4 тысячи рублей за спил мешавшего ему дерева – оно вроде как стоит до сих пор.

- Расследование продолжается, подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, - добавили в полиции.