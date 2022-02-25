В Калининграде массажист-самозванец попал под уголовную статью

Если вы пострадали от действий этого человека, обращайтесь в Следственный отдел по Центральному району Калининграда. Фото: УСКР по Калининградской области

Следственный отдел по Центральному району Калининграда управления СКР по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего бизнесмена. Индивидуальному предпринимателю инкриминируют статью УК РФ «Мошенничество в значительном размере». В перспективе это может грозить виновному лишением свободы на срок до 5 лет.

По версии следствия, в прошлом году подозреваемый взялся оказывать горожанам услуги точечной остеопатии, приспособив под массажный салон помещение на проспекте Мира. То, что ни медицинского образования, ни лицензии на подобный род деятельности, как и необходимого медицинского оборудования, у новоявленного остеопата не было, он посчитал сущей ерундой. Тем более бизнес вроде как пошел: в январе калининградка заплатила за 10 сеансов 82 тысячи рублей, доверившись «квалифицированному специалисту». Но уже после второй процедуры с использованием деревянных палок женщина почувствовала себя значительно хуже, чем до визита к целителю. Чем все в итоге закончилось – см. выше.

- В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, - сообщили в УСКР.

И предложили другим гражданам, пострадавшим от действий мошенника, обращаться в следственный отдел по Центральному району по адресу: улица Сергеева, 2, либо по телефонам: 8-911-868-25-02, 8-4012-305-765. Звонки принимаются круглосуточно.