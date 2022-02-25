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Происшествия25 февраля 2022 8:23

Калининградец оформил микрозаем на имя бывшей супруги

Мужчина воспользовался тем, что после развода у него сохранились паспортные данные женщины
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Жительница Багратионовска, получив претензию от микрофинансовой организации по поводу несвоевременного погашения кредита в размере 5500 рублей, сначала подумала, что это чей-то дурацкий розыгрыш. Но когда ростовщики дали понять, что все серьезно, обратилась в полицию, поскольку денег взаймы ни у кого не брала ни она сама, ни ее близкие.

Зато, как выяснили сотрудники уголовного розыска, на сей счет подсуетился экс-супруг заявительницы. После развода мужчина предусмотрительно сохранил паспортные данные бывшей и по онлайн-заявке занял деньги под проценты. Ну а теперь проходит по уголовному делу о мошенничестве в сфере кредитования.

Полиция напоминает: не оставляйте документы в легкодоступном для других граждан месте. Не сообщайте никому паспортные данные, номера банковских карт и пароли, а также другую конфиденциальную информацию. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102).