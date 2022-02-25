В центре Калининграда троллейбус протаранил грузовик «Ивеко»

ДТП на Ленинском проспекте Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде днем 24 февраля произошло ДТП с участием троллейбуса на Ленинском проспекте, напротив центрального офиса банка ВТБ. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД, столкновение случилось в 15.30.

- По Ленинскому проспекту в сторону улицы Шевченко двигался автомобиль «Ивеко» под управлением 49-летнего водителя, который в районе дома № 33 при выполнении перестроения в правую полосу не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся справа в попутном направлении троллейбусом ЗиУ под управлением 48-летнего водителя, - поясняет пресс-служба ведомства.

В результате ДТП 61-летняя женщина-кондуктор получила телесные повреждения.