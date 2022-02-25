Жительница Янтарного зверски зарезала своего сожителя

В одном из домов поселка Янтарный в минувший понедельник было обнаружено истыканное ножом тело 58-летнего местного жителя. По подозрению в убийстве вскоре задержали 42-летнюю сожительницу мужчины. О том, по какой причине она учинила столь зверскую расправу над своим «гражданским мужем» (судмедэксперты насчитали на трупе не менее 17 ран) , дама говорить пока отказывается.

- Светлогорским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело об убийстве, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - По ходатайству следствия обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В следственном изоляторе сельчанка будет находиться, как минимум, до 21 апреля.