Правдинского мстителя выдали модные кроссовки

В полицию обратился 64-летний житель Правдинска. Пенсионер сообщил, что в его «Опеле Аскона», который был припаркован во дворе, кто-то неизвестный разбил абсолютно все стекла. Заменить их встанет в 47 тысяч рублей – ощутимый удар по семейному бюджету!

- Оперативно прибывший на место участковый уполномоченный полиции Вадим Киблер опросил потерпевшего и возможных очевидцев совершенного преступления, - рассказали подробности расследования в пресс-службе регионального УМВД России. – А во время осмотра места происшествия заметил рядом с машиной след от обуви.

Народу поблизости топталось немало, однако этот отпечаток явно выделялся среди остальных - подошва была украшена броскими надписями и затейливыми узорами. Рассудив, что столь модную обувку, как правило, предпочитает подрастающее поколение, полицейский поинтересовался у обитателей дома, не отдыхала ли в последнее время у них во дворе компания молодежи. Оказалось, отдыхала. Дальше участковый действовал просто: установил личности подозреваемых, методично обошел их всех и – вуаля! – в гардеробе 19-летнего правдинца оказались кроссовки, рельеф подошвы которых точь-в-точь совпадал с отпечатком у злополучного «Опеля».

Поняв, что изобличен, парень сознался, что стекла в «Асконе» переколотил именно он в качестве мести за замечание, сделанное супругой автомобилиста по поводу оглушительного треска скутера молодого человека. И хотя с того момента прошла целая неделя, вспомнить обиду помогло распитое с друзьями спиртное. Захмелевший скутерист вооружился лежавшим поблизости бревном и подступил к иномарке…

В отношении мстительного модника возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.