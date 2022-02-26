На случай блокировки Instagram губернатор Антон Алиханов завел аккаунт в Telegram

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил своих подписчиков, что на случай блокировки сети Инстаграм он завел себе аккаунт в мессенджере Телеграм.

"На случаи , если Инстаграм все же будет заблокирован - буду оставаться на связи здесь:https://t.me/aa_alikhanov. Если Инста завтра будет работать, то выйду в эфир и поговорим о волнующих калининградцев вопросах. Региональная команда в контакте с федеральными властями работает, чтобы калининградцы были обеспечены всем необходимым и жили спокойно", - написал Антон Алиханов.

В настоящее время у губернатора в Телеграме более 6 тысяч подписчиков. Сообщений на своем канале глава области пока не оставлял.