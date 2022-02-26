В Зеленоградском районе сгорел автомобиль

ЧП накануне произошло в поселке Горбатовка Зеленоградского района. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калининградской области, вспыхнул автомобиль, в котором выгорели багажное отделение и салон на общей площади 2 квадратных метра.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-29 и ПСЧ-17 в составе 10 человек и 2 единицы техники, - отметили в пресс-службе.