Родственники погибших в ДТП на Приморском кольце получили компенсацию

Зеленоградский районный суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу родственниц двух мужчин, погибших в ДТП с погрузчиком на Приморском кольце.

Как сообщили в пресс-службе райсуда, 14 июля 2020 водитель Ш., управляя автомобилем марки «Renault Premium 340», на Приморском кольце допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком марки «JCB 3СХ» под управлением водителя Т.

- В результате столкновения экскаватор опрокинулся на находившихся на проезжей части П. и Н., которые от полученных травм скончались. Собственником автомобиля Рено на момент ДТП являлся Ш.; собственником экскаватора - Г., - отметили в пресс-службе.

Решением Зеленоградского районного суда с Ш. и Г. солидарно взыскано в пользу супруги одного из погибших мужчин и двух его дочерей в счет компенсации морального вреда по 400 000 рублей. С ответчика Г. в пользу супруги второго погибшего в счет компенсации морального вреда взыскано 200 000 рублей. С обоих мужчин также взыскана государственная пошлина.

Отмечается, что решение суда в законную силу не вступило.