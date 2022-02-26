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Происшествия26 февраля 2022 11:33

В Калининградской области зафиксировано "ноль" ДТП за сутки

Кирилл Алексеев
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25 февраля 2022 года на территории Калининградскои области дорожно-транспортных происшествии , в которых погибли или получили телесные повреждения люди, не зарегистрировано. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Калининградской области.

- За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 4221 нарушение Правил дорожного движения России скои Федерации из них: нарушение правил пешеходами - 43, за нарушение правил проезда пешеходных переходов к административнои ответственности привлечено – 12, - отметили в пресс-службе, добавив, что за сутки задержаны 7 нетрезвых водителеи .