Правительство: В Калининградской области дефицита товаров нет

Запасы социально значимых товаров в магазинах и на складах в Калининградской области поддерживаются на необходимом уровне и регулярно пополняются. Об этом сообщили в министерстве экономического развития, промышленности и торговли.

- На сегодняшний день дефицита товаров и, прежде всего, продуктов питания в регионе нет. И правительство области, и крупнейшие торговые сети делают все возможное для того, чтобы запасы товаров формировались своевременно и поддерживались на требуемое количество дней, - сказала заместитель министра Ирина Гракова.

Она добавила, что министерство переходит от еженедельного к ежедневному мониторингу розничных цен на социально-значимые позиции товаров.

- Наша область в силу ее географического положения находится на особом контроле Минпромторга России. Совместно с коллегами из федерального ведомства мы отслеживаем не только динамику цен, но также ситуацию по запасам товаров, - отметила Ирина Гракова.