В торговых сетях рассказали о запасах товаров в магазинах и на складах Калининграда

В торговых сетях Калининграда заявили о наличии необходимых запасов, а также об их регулярном, в зависимости от товарной категории, обновлении. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на представителей сетей.

- Товарный запас в настоящий момент по некоторым категориям товаров превышает месячную потребность, он постоянно пополняется, - сказал заместитель генерального директора торговой сети «СПАР-Калининград» Алексей Елаев. - Наш основной склад принимает более чем по 40 грузовиков товаров в неделю.

Кроме того, по словам Елаева, в последние дни наблюдается относительно повышенный спрос на некоторые категории товаров, прежде всего, товаров длительного хранения.

- Но это увеличение никак не сказывается на запасах магазинов, потому что все они оперативно пополняются со склада, - добавил Алексей Елаев.