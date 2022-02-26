Недостроенную гостиницу в Зеленоградске должны разобрать к лету

. Фото: Правительство Калининградской области

Накануне группа чиновников областного правительства посетила Зеленоградск, чтобы оценить уровень подготовки инфраструктуры города к летнему сезону.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время идут работы по разбору недостроенной гостиницы рядом с пирсом на променаде Зеленоградска. Рабочие планируют демонтировать здание к лету. Вместо него новый отель на 200 номеров будет построен через три – три с половиной года.

- Также активно ведется реконструкция гостиницы «Королева Луиза» рядом с городским парком, к июню здесь откроется 48 номеров для приема гостей. Заканчиваются работы в отеле на променаде по улице Гагарина. Здесь подготовлено 29 номеров с видом на море, а также СПА и ресторан, - отметили в пресс-службе.