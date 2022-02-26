Антон Алиханов выступил с важным обращением к калининградцам

Антон Алиханов в своем телеграм-канале разместил карту с новым маршрутом авиаперелетов из Калининграда в большую Россию. Фото: СОЦСЕТИ

На своей странице в Инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов вступил к обращением к жителям региона. В частности, он сообщил о последствиях приостановки полетов через Литву.

- Только что стало известно, что страны Прибалтики - Эстония, Латвия и Литва временно закрывают свое воздушное пространство, - сказал губернатор. - Но хочу всех успокоить: у нас есть маршрут, он используется - через воды Балтийского моря. Да, дорога на час будет дольше, в Москву, например. Все авиакомпании подготовлены, будут пользоваться этим маршрутом.

Сообщил Антон Алиханов и об энергетической безопасности:

- Что касается энергетики, то за последние десять лет полностью создана инфраструктура, и мы можем жить как в режиме, сопряженном с соседними государствами, так и в режиме энергетического острова. Вся инфраструктура оттестирована, службы готовы, специалисты обучены, проблем нет и не будет. Мы к этому сценарию готовились.