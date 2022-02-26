Антон Алиханов: Транзит грузов никто не останавливал, он идет

Губернатор Антон Алиханов прокомментировал ситуацию с задержками доставки грузов в Калининградскую область, которая наблюдается в последнее время преимущественно на белорусско-литовской границе.

- Таможенники и пограничники работают в обычном режиме, никаких вопросов и нареканий к ним нет. Были и сейчас остаются сложности на границе Литвы и Беларуси, но отработали этот вопрос с федеральными коллегами, и сейчас белорусские власти принимают решения, чтобы калининградским перевозчикам ускорить прохождение границы.

Губернатор напомнил, что грузы в Калининград могут доставлять по морю:

- У нас есть паромная переправа с Ленинградской областью, буквально на днях должен заработать третий паром. В течение этого года будет выпущен четвертый, новый паром.

Также глава области коснулся вопроса продовольственной безопасности:

- Что касается продовольствия, то мы за последние годы вышли практически на полное самообеспечение. Понятно, что некоторое количество продуктов мы завозим из других регионов России. Но, подчеркну, транзит грузов никто не останавливал, он идет.