При обрыве контактной сети троллейбуса в Калининграде пострадали два пешехода

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП произошло в субботу, 26 февраля, в 11 часов 45 минут на Московском проспекте. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, эвакуатор «МАЗ» под управлением 41-летнего водителя двигался со стороны ул. Грига в направлении Ленинского проспекта. В районе дома № 99 автомобиль задел контактную сеть троллейбуса и оборвал ее. При падении провода пострадали два пешехода, находившиеся на тротуаре - 31-летняя женщина и 35-летний мужчина.

- Со слов водителя, поперечный натяжной провод контактной сети троллейбуса находился в провисшем состоянии, - уточнили в полиции.

Была ли контактная сеть под напряжением (а это около 600 вольт) и какие травмы получили пешеходы пока неизвестно.