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Туризм27 февраля 2022 11:36

Власти Зеленоградска рассчитывают на 1,8 миллиона туристов в этом году

Протяженность официальных пляжей тоже увеличится
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Прогнозом поделился глава администрации Зеленоградского муниципального округа Сергей Кошевой. Как сообщает пресс-служба правительства, в прошлом году курортный город посетили 1,6 миллиона туристов. В 2022-м власти ждут дальнейший рост.

- Мы рассчитываем достойно встретить 1 миллион 800 тысяч гостей, - заявил Кошевой. - Сейчас мы заняты ликвидацией последствий шторма, мы делаем так, чтобы с наших променадов, которые находятся в собственности муниципалитета, люди могли безопасно спускаться на песок. Будет порядка шести комфортных пляжей, восстановим променад в Лесном. Есть технические решения, совместно с «Балтберегозащитой» мы все это предусмотрели: поднимем его выше на полметра и применим другой способ свай.

Кошевой уточнил, протяженность официальных пляжей Зеленоградска в новом сезоне увеличится на три километра.