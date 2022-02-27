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Общество27 февраля 2022 12:05

Премьер-министр Литвы: Остановка транзита в Калининградскую область не обсуждается

По словам Ингриды Шимоните, решение может принять только Евросоюз
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Литва не будет в одностороннем порядке останавливать транзит в Калининградскую область. Об этом заявила премьер-министр соседей Ингрида Шимоните.

- Калининградский транзит - это транзит представляющий составляющую часть права ЕС, - цитирует Шимоните Delfi.lt. - Это отдельное соглашение между ЕС и РФ. Я бы хотела, чтобы мы в такое не вмешивались, поскольку это не решение Литвы. Мы можем закрыть воздушное пространство, но решение по поводу калининградского транзита - решение ЕС. Сейчас об этом не говорят.

Напомним, Литва вместе с другими Прибалтийскими странами закрыла свое воздушное пространство для самолетов российский авиакомпаний. При этом, как сообщил накануне губернатор Антон Алиханов, «транзит грузов никто не останавливал, он идет».