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Здоровье27 февраля 2022 12:56

Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

Заразившиеся есть во всех муниципалитетах
Николай Литвинов
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За минувшие сутки в Калининградской области коронавирус диагностировали у 1824 человек. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:

Калининград - 855

Гурьевский городской округ - 153

Советский городской округ -108

Черняховский городской округ - 100

Неманский городской округ - 83

Багратионовский городской округ - 65

Светловский городской округ - 64

Зеленоградский городской округ - 61

Гвардейский городской округ - 44

Гусевский городской округ - 40

Балтийский городской округ - 38

Полесский городской округ - 29

Нестеровский городской округ - 28

Славский городской округ - 27

Светлогорский городской округ - 26

Озерский городской округ - 25

Мамоновский городской округ - 24

Правдинский городской округ - 16

Краснознаменский городской округ - 13

Пионерский городской округ - 13

Ладушкинский городской округ - 8

Янтарный городской округ - 4