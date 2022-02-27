Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирус диагностировали у 1824 человек. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, географически новые случаи распределились так:
Калининград - 855
Гурьевский городской округ - 153
Советский городской округ -108
Черняховский городской округ - 100
Неманский городской округ - 83
Багратионовский городской округ - 65
Светловский городской округ - 64
Зеленоградский городской округ - 61
Гвардейский городской округ - 44
Гусевский городской округ - 40
Балтийский городской округ - 38
Полесский городской округ - 29
Нестеровский городской округ - 28
Славский городской округ - 27
Светлогорский городской округ - 26
Озерский городской округ - 25
Мамоновский городской округ - 24
Правдинский городской округ - 16
Краснознаменский городской округ - 13
Пионерский городской округ - 13
Ладушкинский городской округ - 8
Янтарный городской округ - 4