Росавиация обязала авиакомпании согласовывать отмену рейсов в Калининград

Авиакомпании, работающие на калининградском направлении, будут обязаны согласовывать отмену рейсов. Такое требование, как сообщает ТАСС, содержится в телеграмме, которую разослал руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«В связи со сложившейся ситуацией по ограничению использования воздушного пространства иностранных государств прошу неукоснительно исполнять взятые на себя обязательства перед пассажирам в части внутренних воздушных перевозок, включая Калининград, - говорится в тексте. - Все отмены рейсов должны быть согласованы с Росавиацией. Заблаговременно должны быть проработаны вопросы по перевозке пассажиров для их информирования в случае изменения расписания рейсов».

Напомним, страны Прибалтики закрыли воздушное пространство для российских самолетов, в ответ на этот шаг авиавласти РФ закрыли небо для самолетов Литвы, Великобритании, Болгарии, Чехии, Польши, Румынии, Латвии, Словении и Эстонии. Сегодня стало известно о том, что в калининградском аэропорту «Храброво» был отменен один из рейсов в Москву.