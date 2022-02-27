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Общество27 февраля 2022 15:24

В понедельник в Калининграде прогнозируется замерзающий туман

Днем потеплеет до +3 градусов
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Последний день зимы в Калининграде начнется с холодного утра. Портал rp5.ru прогнозирует легкие заморозки до -1 градуса и замерзающий туман.

- Такой туман образуется при температуре ниже 0 градусов, когда переохлажденные капельки тумана замерзают при столкновении с землей или другими объектами, обычно формируя изморозь, - описывают явление синоптики.

Днем 28 февраля температура будет положительной. Термометры покажут +3 градуса, осадки не ожидаются, ветер - юго-восточный скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление останется высоким - 776 миллиметров ртутного столба