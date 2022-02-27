Умер первый директор СШОР №10 Калининграда по волейболу Иосиф Чаплыгин

Иосиф Чаплыгин. Фото: Федерация волейбола Калининградской области.

О смерти Иосифа Германовича сообщила Федерация волейбола Калининградской области. Ветеран регионального спорта ушел на 88-м году жизни.

С 1982 по 1997 годы Чаплыгин работал директором СШОР №10 по волейболу и был самым первым ее руководителем. Воспитал большое количество прекрасных спортсменов и тренеров.

- Образованный, интеллигентный, интересный, добрый, лучезарный и практически всегда улыбающийся, - написали об Иосифе Германовиче представители Федерации. - Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.