1527 взрослых и 297 детей: кто заразился коронавирусом в Калининградской области

За минувшие сутки коронавирусом в Калининградской области заразились еще 1824 человека. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди инфицированных 297 детей в возрасте до 18 лет: 133 школьника, 107 дошкольников, не посещающих садики, 53 детсадовца и 4 студента.

Среди взрослых:

422 пенсионера;

396 иных работающих;

302 неработающих.

59 работников образования;

56 сотрудников торговли и общепита;

54 работника пищевых предприятий;

53 работника транспорта, водителей;

51 работник промпредприятий;

39 медицинских работников;

24 студента старше 18 лет;

17 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

11 сотрудников учреждений культуры;

14 сотрудников банков;

11 работников с/х;

5 сотрудников охранных предприятий;

5 сотрудников предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг ;

4 сотрудника санаториев;

4 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг.

У 1712 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 29началась пневмония, осьальные переносят бессимптомно.