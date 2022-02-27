1527 взрослых и 297 детей: кто заразился коронавирусом в Калининградской области

За минувшие сутки коронавирусом в Калининградской области заразились еще 1824 человека. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди инфицированных 297 детей в возрасте до 18 лет: 133 школьника, 107 дошкольников, не посещающих садики, 53 детсадовца и 4 студента.
Среди взрослых:
422 пенсионера;
396 иных работающих;
302 неработающих.
59 работников образования;
56 сотрудников торговли и общепита;
54 работника пищевых предприятий;
53 работника транспорта, водителей;
51 работник промпредприятий;
39 медицинских работников;
24 студента старше 18 лет;
17 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
11 сотрудников учреждений культуры;
14 сотрудников банков;
11 работников с/х;
5 сотрудников охранных предприятий;
5 сотрудников предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг ;
4 сотрудника санаториев;
4 сотрудника предприятий по оказанию бытовых услуг.
У 1712 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 29началась пневмония, осьальные переносят бессимптомно.