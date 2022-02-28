В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 28 февраля нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 28 февраля, в течение дня отключено электричество на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на пер. Алданский, 1-7, пер. 2-й Алданский 1-13, 2-8, пер. Карташева, 1, 2-4, 7-9, 8-10, ул. Карташева, 72б, 72-74, 76-80, 86-94, 98-100, 104, 105, 113-121, 119а, ул. Ижорской 27, 32-34.

До 15 часов для замены водомерного узла будет отключена холодная вода на ул. Карташева, 12, 16, 18, пер. Карташева, 119а, 121, 129а. На ул. Черняховского, 58-68 воды не будет до 17 часов.