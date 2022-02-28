Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха в майские праздники и летом

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Фото: Александр Подгорчук
Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, куда поедут отдыхать россияне в майские праздники и летом и как изменился спрос на раннее бронирование отдыха относительно двух предыдущих годов.
В среднем спрос на бронирование зимой отдыха с мая по август увеличился на 30% относительно раннего бронирования в 2021 году. Наиболее заметно увеличение спроса на отдых в Санкт-Петербурге (+144%), Кисловодске (+117%) и Калининграде (+175%). При этом стоимость отдыха выросла на 8,2%, продолжительность поездки упала на 7,3%.
В среднем россияне тратят на недельный отдых с мая по август в этом году 29,5 тысячи рублей на семью из трёх человек. Около четырёх тысяч рублей в сутки проживания в отелях тратят 62% туристов, ещё 24% арендуют квартиры и 8% — дома.
Десять популярных направлений отдыха в майские праздники и летом 2022 года:
Ялта — 4308 / 9 ночей
Сочи — 2965 / 10 ночей
Санкт-Петербург — 3742 / 6 ночей
Гагра — 2707 / 9 ночей
Кисловодск — 2353 / 10 ночей
Калининград — 2699 / 6 ночей
Москва — 3326 / 3 ночи
Казань — 3006 / 4 ночи
Волгоград — 3079 / 1,5 ночи
Осташков — 6297 / 6,5 ночи