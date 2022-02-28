Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха в майские праздники и летом

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Сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, куда поедут отдыхать россияне в майские праздники и летом и как изменился спрос на раннее бронирование отдыха относительно двух предыдущих годов.

В среднем спрос на бронирование зимой отдыха с мая по август увеличился на 30% относительно раннего бронирования в 2021 году. Наиболее заметно увеличение спроса на отдых в Санкт-Петербурге (+144%), Кисловодске (+117%) и Калининграде (+175%). При этом стоимость отдыха выросла на 8,2%, продолжительность поездки упала на 7,3%.

В среднем россияне тратят на недельный отдых с мая по август в этом году 29,5 тысячи рублей на семью из трёх человек. Около четырёх тысяч рублей в сутки проживания в отелях тратят 62% туристов, ещё 24% арендуют квартиры и 8% — дома.

Десять популярных направлений отдыха в майские праздники и летом 2022 года:

Ялта — 4308 / 9 ночей

Сочи — 2965 / 10 ночей

Санкт-Петербург — 3742 / 6 ночей

Гагра — 2707 / 9 ночей

Кисловодск — 2353 / 10 ночей

Калининград — 2699 / 6 ночей

Москва — 3326 / 3 ночи

Казань — 3006 / 4 ночи

Волгоград — 3079 / 1,5 ночи

Осташков — 6297 / 6,5 ночи