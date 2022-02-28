Андрей Ермак: Туристы начали отказываться от летних бронирований калининградских отелей

Пляж в Янтарном Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник 28 февраля министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что некоторые российские туристы уже начали подумывать об отмене летних бронирований отелей в Калининградской области. Однако, как уверяет министр, говорить о резком падении спроса на летний отдых пока рано.

- Сейчас прогнозировать очень сложно, потому что глубина бронирования уже где-то два года находится на уровне двух недель или десяти дней, - пояснил Ермак. - Говорить о том, как будет складываться ситуация в летние месяцы, сейчас преждевременно. По загрузке отелей мы видим, что она на летние месяцы на уровне 37%. Что касается санаториев, то там другая ситуация, например, санаторий «Янтарный берег» забронирован на 81%.

По словам Ермака, отмены бронирований все-таки уже начались, и они находятся на уровне 19%.

- Коррекция происходит практически каждый день, причем, и в одну, и в другую сторону. Кто-то основывается на новостях, кто-то просто пересматривает свои планы, - добавил Ермак.