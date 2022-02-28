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Туризм28 февраля 2022 16:42

Ермак: Изменение времени перелетов до Калининграда не должно отразиться на цене билета

По словам регионального министра культуры и туризма, ситуация взята на особый контроль Росавиацией
Иван МАРКОВ
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В понедельник 28 февраля министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак сообщил, что увеличение времени перелета от Калининграда до Москвы не должно отразиться на цене билета. Об этом он рассказал в эфире Центра управления регионом.

- Это не должно отразиться на стоимости билетов, - сказал Ермак. - Если и будет какая-то коррекция цены, то наш губернатор Антон Алиханов уже поручил нашему министерству развития инфраструктуры подготовить соответствующее обращение, связанное с субсидированием стоимости перелета. Если она будет увеличиваться. Пока речи об увеличении каком-то даже не идет. И вы знаете, наверное, что Росавиация взяла на особый контроль ситуацию с билетами в Калининградской области. Смотрят конкретно за ценообразованием у авиакомпаний.