Ермак: Изменение времени перелетов до Калининграда не должно отразиться на цене билета

В понедельник 28 февраля министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак сообщил, что увеличение времени перелета от Калининграда до Москвы не должно отразиться на цене билета. Об этом он рассказал в эфире Центра управления регионом.

- Это не должно отразиться на стоимости билетов, - сказал Ермак. - Если и будет какая-то коррекция цены, то наш губернатор Антон Алиханов уже поручил нашему министерству развития инфраструктуры подготовить соответствующее обращение, связанное с субсидированием стоимости перелета. Если она будет увеличиваться. Пока речи об увеличении каком-то даже не идет. И вы знаете, наверное, что Росавиация взяла на особый контроль ситуацию с билетами в Калининградской области. Смотрят конкретно за ценообразованием у авиакомпаний.