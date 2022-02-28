Калининград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье28 февраля 2022 17:28

В Калининградской области полностью отменили QR-коды

Об этом говорится в постановлении правительства
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 28 февраля, губернатор Антон Алиханов подписал постановление правительства Калининградской области № 97, которое полностью снимает режим QR-кодов. Кроме этого, как сообщает пресс-служба, отменяются все ограничения, связанные с работой МФЦ, отделов ЗАГС и аттракционов.

Но и это еще не все. Областные власти сняли ограничения, связанные с самоизоляцией граждан 60+, дистанционный режим работы для 50% сотрудников калининградских организаций и предприятий. Не действует больше и запрет на отправку в командировку только вакцинированных сотрудников.

Все изменения вступают в силу с 28 февраля.