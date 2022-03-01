В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 1 марта нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 1 марта, в течение дня отключено электричество в домах на 18 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Ю. Гагарина, 58, 72а, 74-74в, 74-76в, 76, 76б, 76а, ул. М. Гвардии, 2, 4, 5, 7, 14-16, 15-17, 22-32, 18-20, ул. Танковой, 4, 1-5, 7-11, 13, 15, ул. Краснодонской, 8, ул. Орудийной.

До 18 часов электричество отключено на ул. Полоцкой, 2-6, ул. Серпуховской, 3-9, Ленинском проспекте, 34а,34-38а, 40-42а, 42в, 52, 54, 84-86, 89, ул. Портовой, 1, 3, Советском проспекте, 155, 182, 184а, Каштановой аллее, 179, 182е, 183, 194, проспекте Мира, 77-79, ул. Чапаева, 2.

До 17 часов для проведения работ по монтажу электрооборудования будет отключено электроснабжение на ул. Серж. Бурыхина, 24а, 27, 27а, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 39а, 45, 45а, 52, 40, 42, 47, 49, 54, 56, ул.А. Толстого, 1, 2а, 3, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 14, 16, 18, 28, 32, в пер. А. Толстого, 1-3, 4а, на ул. Сеченова, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 14, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23.

До 16 часов не будет электричества на Тенистой аллее, 35, 37, 38 (шк. № 38), 39б, 50в, ул. Млечной, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 35.

До 17 часов воды не будет в пер. Славянском, 3, 5, ул. Карташева, 32, 49, 46-46а, ул. Селенгинской, 13.