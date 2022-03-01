В Калининградскую область поступило более 300 тонн цветов

. Фото: Таможня Калининградской области

По состоянию на 28 февраля в Калининградскую область поступило более 313 тонн цветов. Как сообщает пресс-служба областной таможни, из них более 1,9 миллиона роз, 340 тысяч гвоздик, более 318 тысяч хризантем, 22 тысячи лилий, более 7 тысяч орхидей, других цветов

Цветочная продукция поступила из таких стран, как Нидерланды, Эквадор, Кения, Колумбия. Также цветы выращивались в Польше, Испании, Эфиопии, других странах.

За аналогичный период 2021 года, по данным таможни, в регионе было оформлено более 214 тонн цветов.