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Общество1 марта 2022 8:34

В Калининградскую область поступило более 300 тонн цветов

Виктор Сергеев
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Фото: Таможня Калининградской области

По состоянию на 28 февраля в Калининградскую область поступило более 313 тонн цветов. Как сообщает пресс-служба областной таможни, из них более 1,9 миллиона роз, 340 тысяч гвоздик, более 318 тысяч хризантем, 22 тысячи лилий, более 7 тысяч орхидей, других цветов

Цветочная продукция поступила из таких стран, как Нидерланды, Эквадор, Кения, Колумбия. Также цветы выращивались в Польше, Испании, Эфиопии, других странах.

За аналогичный период 2021 года, по данным таможни, в регионе было оформлено более 214 тонн цветов.