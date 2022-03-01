66 школьников, 28 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 1672 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
125 детей до 18 лет, в том числе:
- 21 неорганизованный ребенок до 6 лет;
- 30 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 66 школьников;
- 8 студентов до 18 лет.
1547 взрослых, в том числе 421 старше 65 лет. В том числе:
- 28 медицинских работников;
- 22 работника образования;
- 52 сотрудника торговли и общепита;
- 62 работника промпредприятий;
- 71 работник транспорта, водителей;
- 45 работников пищевых предприятий;
- 10 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 7 сотрудников учреждений культуры и досуга;
- 17 сотрудников банков;
- 22 работника с/х;
- 6 сотрудников охранных предприятий;
- 1 сотрудник санатория;
- 2 сотрудника гостиниц;
- 1 сотрудник предприятий по оказанию бытовых услуг;
- 357 иных работающих;
- 494 пенсионера;
- 15 студентов старше 18 лет;
- 335 неработающих.