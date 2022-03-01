66 школьников, 28 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 1672 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

125 детей до 18 лет, в том числе:

- 21 неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 30 детей до 6 лет, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 66 школьников;

- 8 студентов до 18 лет.

1547 взрослых, в том числе 421 старше 65 лет. В том числе:

- 28 медицинских работников;

- 22 работника образования;

- 52 сотрудника торговли и общепита;

- 62 работника промпредприятий;

- 71 работник транспорта, водителей;

- 45 работников пищевых предприятий;

- 10 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 7 сотрудников учреждений культуры и досуга;

- 17 сотрудников банков;

- 22 работника с/х;

- 6 сотрудников охранных предприятий;

- 1 сотрудник санатория;

- 2 сотрудника гостиниц;

- 1 сотрудник предприятий по оказанию бытовых услуг;

- 357 иных работающих;

- 494 пенсионера;

- 15 студентов старше 18 лет;

- 335 неработающих.