Андрей Ермак: «Отмена бронирований калининградских отелей будет зависеть от того, в какие страны можно будет от нас поехать»

Андрей Ермак Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 28 февраля, во время прямого эфира Центра управления регионом у министра культуры и туризма Андрея Ермака спросили, как часто туристы стали отменять бронирование отелей в Калининградской области в связи с украинскими событиями. Ермак ответил, что на сегодняшний день отмена находится на уровне 19%, однако точные цифры станут известны в ближайшем будущем.

- Глубина бронирования – от 10 до 14 дней, ситуация меняется, - ответил министр. – Все еще зависит от того, в какие страны можно будет поехать начиная с, условно говоря, 15 апреля, когда формируется летний сезон. От того, будет ли открыта Турция к тому времени и будет ли она открыта на прием в полном объеме.

Ермак добавил, что туристы обычно корректируют бронирования с учетом своих планов и не принимают решения так, «как это было в 2018 или 2019 году».

- Какой-то массовой отмены, что все повально начали отменять туры в Калининградскую область, нет. Мы только сегодня обзванивали несколько наших ведущих туроператоров, у них нет информации о массовой отмене туров.

По словам Ермака, отмена бронирования туров и гостиниц «часто не связана с текущей ситуацией».

- Просто у людей иногда меняются планы, и они отказываются от поездки или переносят ее на более поздний срок, - заключил министр.