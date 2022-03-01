Андрей Ермак обвинил муниципалитеты в закрытии домов культуры

Вывеска с дома культуры в поселке Невское Нестеровского района Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 28 февраля, во время прямого эфира Центра управления регионом у министра культуры и туризма Андрея Ермака спросили, почему многие дома культуры в регионе стоят под замком.

- Я не согласен, что в поселках ДК закрыли практически везде, - отреагировал Ермак. - У нас, мне кажется, за последнее время было построено несколько новых домов культуры и отремонтировано очень много домов культуры, которые находились в крайне плачевном состоянии. В общем-то мы эту программу продолжаем.

Ермак вспомнил, что последним открыли ДК в поселке Люблино Светловского муниципального округа и произошло это в конце прошлого года.

- В этом году мы уже заканчиваем Яснополянку Славского района, там готовность 99%. Осталось только дождаться хорошей погоды, чтобы завершить благоустройство и смонтировать оборудование.

Ермак добавил, что по вине подрядчика притормозились работы в поселке Медовое, однако министр заверил, что они будут закончены в июне-июле этого года.

- Где-то, конечно, в муниципалитетах дома культуры закрылись, но опять же надо исходить из того, какие приоритеты есть у муниципалитета. Если муниципалитет все-таки думает о развитии культуры, он никогда не будет закрывать дома культуры, он, наоборот, будет изыскивать возможности, в том числе и в региональном бюджете, и запрашивать дополнительные деньги, чтобы что-то отремонтировать или каким-то образом провести реконструкцию.