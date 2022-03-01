Калининградец разбил окна в трех частных домах

В Калининграде полицейские задержали мужчину, который разбил окна сразу в трех частных домах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в садовом обществе «Чайка». Как установили правоохранители, 38-летний мужчина бросал камни в окна 65-летней пенсионерки из мести. Таким же образом он повредил окна в двух ближайших домах.

«Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что испытывал ко всем троим потерпевшим личную неприязнь. У него якобы возник конфликт с одним из местных предпринимателей, и владельцы домов приняли в этом споре сторону его оппонента», - рассказали в пресс-службе полиции.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».