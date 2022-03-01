Калининградский министр культуры и туризма предложил разобрать ДК в Багратионовске

ДК в Багратионовске в декабре 2015 года Фото: Иван МАРКОВ

В понедельник, 28 февраля, во время прямого эфира Центра управления регионом министр культуры и туризма Андрей Ермак сообщил, что Дом культуры на главной площади Багратионовска легче разобрать, чем отремонтировать.

- Насколько я знаю, сейчас администрация муниципального округа ведет работу по проектированию. Место уже выбрали под строительство нового Дома культуры. Если в этом году появится проект и этот проект пройдет экспертизу, то ориентировочные сроки [строительства] – 2023-2024 год.

Стоит отметить, что ранее администрация Багратионовска планировала оживить здание культурно-досугового центра и после ремонта разместить в нем административные помещения и общепит. Реконструкцию рассчитывали завершить в 2021 году, однако начавшая работы компания «ЭталСтрой» обнаружила «недостаточное опирание плит перекрытия на несущие конструкции и стены». В итоге контракт был расторгнут.