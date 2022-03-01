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Фото: "КП" Архив
В Калининграде изменился график работы временных центров амбулаторной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства
Временные амбулаторные центры с 1 по 8 марта будут работать по следующему графику:
– городская больница № 2: ул. Дзержинского, 147:
- 1-4 марта – с 8 до 20 часов;
- 5 марта – с 9 до 15 часов;
- 6-8 марта – выходные дни;
– городская поликлиника № 3: пл. Гуськова, 1:
- 1-5 марта – с 8 до 16 часов;
- 6, 8 марта – выходные дни;
- 7 марта – с 9 до 14 часов;
– городская больница № 3: ул. Мусоргского, 15; ул. Мира, 2:
- 1-5 марта – с 8 до 20 часов;
- 6, 8 марта – выходные дни;
- 7 марта – с 9 до 15 часов;
– городская больница № 4:
- ул. Колхозная, 17, ул. Лефорта, 20, ул. Краснопрудная, 57-63:
- 1-5 марта – с 8 до 20 часов;
- 6, 8 марта – выходные дни;
- 7 марта – с 9 до 15 часов;
- ул. Больничная, 34-38:
- 1-5 марта – с 8 до 20 часов;
- 6-8 марта – с 9 до 15 часов;
– Центральная городская клиническая больница:
- ул. Летняя, 3 (приемный покой):
- 1-8 марта – с 8 до 20 часов;
- ул. Октябрьская, 71-73:
- 1-5 марта – с 16 до 20 часов;
- 6, 8 марта – выходные дни;
- 7 марта – с 9 до 15 часов;
- ул. Заводская, 29а (микрорайон Прибрежный):
- 1-5 марта – с 8 до 14 часов;
- 6, 8 марта – выходные дни;
- 7 марта – с 9 до 15 часов;
– городская детская поликлиника (все отделения):
- 1-5 марта – с 9 до 18 часов;
- 6, 8 марта – выходные дни;
- 7 марта – с 9 до 14 часов.