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В Калининграде изменился график работы временных центров амбулаторной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Временные амбулаторные центры с 1 по 8 марта будут работать по следующему графику:

– городская больница № 2: ул. Дзержинского, 147:

- 1-4 марта – с 8 до 20 часов;

- 5 марта – с 9 до 15 часов;

- 6-8 марта – выходные дни;

– городская поликлиника № 3: пл. Гуськова, 1:

- 1-5 марта – с 8 до 16 часов;

- 6, 8 марта – выходные дни;

- 7 марта – с 9 до 14 часов;

– городская больница № 3: ул. Мусоргского, 15; ул. Мира, 2:

- 1-5 марта – с 8 до 20 часов;

- 6, 8 марта – выходные дни;

- 7 марта – с 9 до 15 часов;

– городская больница № 4:

- ул. Колхозная, 17, ул. Лефорта, 20, ул. Краснопрудная, 57-63:

- 1-5 марта – с 8 до 20 часов;

- 6, 8 марта – выходные дни;

- 7 марта – с 9 до 15 часов;

- ул. Больничная, 34-38:

- 1-5 марта – с 8 до 20 часов;

- 6-8 марта – с 9 до 15 часов;

– Центральная городская клиническая больница:

- ул. Летняя, 3 (приемный покой):

- 1-8 марта – с 8 до 20 часов;

- ул. Октябрьская, 71-73:

- 1-5 марта – с 16 до 20 часов;

- 6, 8 марта – выходные дни;

- 7 марта – с 9 до 15 часов;

- ул. Заводская, 29а (микрорайон Прибрежный):

- 1-5 марта – с 8 до 14 часов;

- 6, 8 марта – выходные дни;

- 7 марта – с 9 до 15 часов;

– городская детская поликлиника (все отделения):

- 1-5 марта – с 9 до 18 часов;

- 6, 8 марта – выходные дни;

- 7 марта – с 9 до 14 часов.