В ресторане под Калининградом при получении взятки в 200 тыс. задержали конкурсного управляющего

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

По подозрению в коммерческом подкупе задержан 38-летний конкурсный управляющий одного из предприятий. В рамках процедуры банкротства с молотка пустили экскаватор и трактор прогоревшей фирмы. На технику нашлись покупатели, но когда дело дошло до завершения сделки, конкурсный управляющий потребовал денежное вознаграждение - полмиллиона рублей. Встречу для передачи сделки и оформления документов он назначил в одном из ресторанов. Туда и нагрянули полицейские.

- Мужчина задержан в одном из ресторанов Калининградской области при получении первой части денежной суммы - 200 тысяч рублей, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Сотрудники полиции изъяли купюры, договор купли-продажи и печать коммерческой организации. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 7 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в крупном размере».

Расследование продолжается.