В Калининграде собирают деньги на помощь девочке, которая родилась с весом меньше килограмма

Благотворительный фонд «Берег Надежды» объявил сбор средств на помощь Маше Узловой. Девочка появилась на свет раньше срока с весом чуть больше килограмма. Первые полтора месяца малышка провела в больнице, подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сегодня Маше 11 лет. Она не может самостоятельно глотать (получает медицинское питание через гастростому), не разговаривает. Сидеть она может только в специальном инвалидном кресле. Но при этом она узнает родных, улыбается им и смеется.

Для фиксации в кресле Маше требуется специальный корсет, который ей изготовят в Москве. Средства на корсет и дорогу собирает благотворительный фонд «Верю в чудо». «Берег надежды» помогает семье в сборе средств на оплату проживания и транспортировку девочки — Маша лежачая, поэтому требуется особый транспорт. Сумма к сбору — 20 000 рублей. Все подробности здесь.