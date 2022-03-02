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Экономика2 марта 2022 6:34

BMW останавливает производство своих автомобилей в Калининграде

Поставки машин в нашу страну тоже прекратятся
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Немецкий концерн BMW принял решение приостановить производство своих автомобилей на заводе «Автотор» в Калининграде.

«В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки на российский рынок, а также локальное производство автомобилей. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации», - цитирует РИА Новости пресс-службу BMW.

Стоит отметить, что в феврале «Автотор» и BMW успели объявить о подписании нового соглашения, которое предусматривало сохранение производства в Калининграде до 2028 года и переход на полный цикл, включающий сварку и окраску кузовов. Модели баварского концерна выпускались на «Автоторе» с октября 1999 года. За все это время с конвейера в Калининграде сошли больше 260 000 автомобилей BMW.