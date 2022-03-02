В Калининградской области пьяная многодетная мать заперла и бросила в доме трех маленьких детей

Шокирующий случай произошел в поселке Сосновка Багратионовского района. Приехавшие после звонка местных жителей полицейские обнаружили в частном доме троих запертых детей. Самому младшему - всего полтора годика, среднему - три, старшему - пять лет. Дети сумели самостоятельно одеться и выбраться к инспекторам ПДН через окно первого этажа.

Как выяснилось, мать и отец двоих детей появлялись дома только по ночам, каждый раз оставляя ребят одних без еды и присмотра. В садик малыши не ходили.

- Взрослые, официально безработные, ежедневно гуляли, встречались с друзьями в Калининграде и употребляли спиртные напитки, пока их дети находились взаперти, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Сейчас все трое мальчиков находятся в детской областной больнице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

В отношении родителей полицейские составили протокол, предусмотренный ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Семья поставлена на учет. Вопрос о дальнейшей судьбе детей решат органы опеки.