Мэрия Калининграда сообщила, на каких улицах 6 июня нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 6 июня, в течение дня отключено электричество в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 13 до 18 часов света не будет на пр-кт Мира 17а,19-27, ул. Серж. Колоскова 1а, пер. Свободный 4-6а.

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 17.00 –

ул. Балтийское шоссе 98104,108,110-116,106,106а,

ул. Карташева1-1а,8-12,44,46,46а-ж,48,2,2а,6,

5,4а-д,6а-г,28а-д,30а-г,32а-е24,26,27-43а,

28-44,68,72-76,86-90,91-101,100,105а-б,111,107,119-121,129а

ул. Изумрудная 5,

ул. Славянская 1,1а,2,3,3а,5-13,6,8,22в,24,27-31,30,34,38,46,49,57,

ул. Алтайская 1-2-я 1-13,2,10-14,19-27,

ул. Механическая 1,2,3,4,5,6,9,1,

ул. Благодатная 1,1в,7а,8,9,22,

ул. Ю. Долгорукова 1-5,

ул. Сестрорецкая 1-11,2,6а-б,10,

ул. Каблукова 11а,26,

ул. Сухумская 10,

ул. Урицкого 16-22,

ул. Магнитогорская 3-3а4,7,

ул. Берестяная 2,3,3а,5а10а-г,12а-г,14а-г,10-32,4,9,9а,7, 11-15,

пер. Алданский 1-5а,2-6,

ул. Аральская 2-12,5,5а-б,18,

пер. Славянский 2,3,5,

пер. Аральский 1-1а,2-2а-г,3,

ул. Челюскинская 2-22,25,28,29,

ул. Ижорская 27,28в,29,32,34,

ул. Курильская 30,

пер. Карташева2,4,7-21а-в,9,10-12а,15а,15, ,23-29,38-52,

ул. Тихоокеанская 44,

ул. Алданская 4в,8-12,11-15,20,

ул. Лужская 5,12,23,23а,24а-28,27,38,

с 10.00 до 15.00 –

ул. Менделеева 7,11,20а,30,18(МАДОУ д/с №2),

ул. Автомобильная 18а-г,

с 10.00 до 17.00 –

ул. Маяковского 12,

с 10.00 до 18.00 –

ул. Киевская 50-56,60а,69а,71,74-78,80-90,96-98,95-101,

ул. Школьная 1-1а,2(СОШ №46),6,

ул. Великолукская 2,8-30,

ул. Судостроительная 2.