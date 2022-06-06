Калининградская велосипедистка завоевала золото всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Ленинградской области прошел национальный чемпионат 2022 года и соревнования по олимпийской дисциплине кросс-кантри. В окрестностях деревни Юкки во Всеволожском районе чемпионов определяли среди мужчин и женщин, юношей и девушек.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в категории «короткий круг» среди девушек не старше 14 лет отличилась Мария Журавлева из специализированной калининградской спортивной школы № 8.

В финальном заезде на шесть километров калининградская спортсменка продемонстрировала лучшее среднее время на каждом из трех двухкилометровых кругов. Что позволило финишировать за 18 минут и 40 секунд, опередив в тройке призеров представительниц Санкт-Петербурга на 2 и 10 секунд соответственно.