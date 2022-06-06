Житель Гусева во время застолья набросился с ножом на собутыльников

В Гусеве полицейские задержали мужчину, порезавшего ножом двух человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в доме на улице Парковой. Во время застолья 50-летнему хозяину квартиры показалось, что гости его оскорбили. Он взял нож и набросился на них. Одному порезал шею, второму воткнул нож в спину, проткнув легкое, в результате чего мужчина оказался на операционном столе.

На поножовщика завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.