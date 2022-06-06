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Общество6 июня 2022 10:17

В Калининграде приставы заставили взяткодателя погасить 400-тысячный штраф

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В Калининграде приставы заставили местного жителя погасить задолженность по уголовному штрафу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Ранее калининградца признали виновным в даче взятки должностному лицу и оштрафовали на 400 тысяч рублей. Однако мужчина не спешил оплачивать штраф, поэтому приставы запретили проводить регистрационные действия с принадлежащим ему автомобилем «Инфинити».

После этого горожанин перечислил всю сумму на депозитный счет отделения.