В Калининграде приставы заставили взяткодателя погасить 400-тысячный штраф

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В Калининграде приставы заставили местного жителя погасить задолженность по уголовному штрафу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Ранее калининградца признали виновным в даче взятки должностному лицу и оштрафовали на 400 тысяч рублей. Однако мужчина не спешил оплачивать штраф, поэтому приставы запретили проводить регистрационные действия с принадлежащим ему автомобилем «Инфинити».

После этого горожанин перечислил всю сумму на депозитный счет отделения.