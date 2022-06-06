Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде за сутки выявили 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.

Большего всего заболевших в Калининграде – 11 человек.

В каких городах области за сутки выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 4,

Пионерский городской округ - 1,

Гурьевский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 1.