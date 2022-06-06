Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде за сутки выявили 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.
Большего всего заболевших в Калининграде – 11 человек.
В каких городах области за сутки выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 4,
Пионерский городской округ - 1,
Гурьевский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 1,
Краснознаменский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 1.