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Происшествия6 июня 2022 10:50

В Светлом осудили водителя за ДТП с двумя погибшими

Виктор Сергеев
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Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Светлом вынесли приговор водителю, устроившему смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Трагедия произошла 22 сентября 2021 года на автодороге Светлый - Ижевское. Пьяный водитель «Мазды» на скорости не менее 100 км/ч врезался в дорожное ограждение.

В результате аварии двое пассажиров скончались от полученных травм на месте происшествия, третий пассажир был госпитализирован.

Суд приговорил виновника смертельного ДТП к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.