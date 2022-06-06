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Общество6 июня 2022 11:15

В Калининграде гендиректора компании оштрафовали на 20 тысяч за забывчивость

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде директора компании оштрафовали за коррупционное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в организацию взяли на работу бывшего инспектора Росрыболовства. По закону компания должна была в течение 10 дней сообщить об этом на его прежнее место работы, однако этого не было сделано.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего». Директора в итоге оштрафовали на 20 тысяч рублей.