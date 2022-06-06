Алиханов заявил, что число рабочих на строительстве онкоцентра будет увеличено

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов сообщил, что он продолжает еженедельно контролировать ход работ на онкоцентре. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Работы идут по актуализированному графику, увеличили размер аванса по контракту для активизации работ. В течение ближайших недель число рабочих на объекте должно удвоиться», - заявил калининградский губернатор.

Напомним, ранее стало известно, что строительство онкологического центра в поселке Родники под Калининградом продлили еще на год. По новому соглашению с подрядчиком - компанией «Пэтруско», достроить объект теперь должны до 31 января 2023 года и сдать в эксплуатацию до 25 апреля 2023 года.